Rescate urgente en una playa de Almassora tras el aviso por un hombre en el agua

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado un dispositivo de rescate hasta la playa del Pla de la Torre de Almassora para ocuparse del salvamento de un varón con problemas en el agua. Según han explicado desde el consorcio, hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del parque de la Plana Baixa y también se ha dirigido hasta allí la embarcación de rescate de los bomberos provinciales.

Los efectivos terrestre desplazados hasta la zona no han localizado a la persona y la embarcación del Consorcio de Bomberos peina el lugar en busca del hombre. Por su parte, la Guardia Civil también ha movilizado medios y Salvamento Marítimo ha trasladado hasta la playa un helicóptero Helimer 202.

Los medios están acompañados por testigos

Por el momento, la actuación se está desarrollando y se desconocen más detalles de la operación.

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