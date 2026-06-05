Choca contra una parcela en la playa de Nules, llama a la grúa y se va sin dar parte

Agentes de la Policía Local de Nules han localizado al autor de los daños causados en una parcela privada después de que abandonara el lugar sin dar parte a las autoridades policiales.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, sobre las 03.00 horas, en el camino la Serratella de la playa de Nules. El conductor de un vehículo que circulaba en sentido Castelló perdió el control, por motivos que se desconocen, y chocó frontalmente contra el vallado perimetral de una parcela privada, causando daños de consideración.

Sin avisar

Posteriormente, el conductor solicitó una grúa para retirar el vehículo de la vía y abandonó el lugar sin comunicar lo ocurrido a la Policía Local ni facilitar sus datos al titular de la parcela afectada.

En las horas posteriores, y tras la investigación correspondiente para tratar de identificar al responsable de los daños, la Policía Local de Nules pudo dar con el conductor, que resultó ser un vecino de una población próxima.

Finalmente, tras realizar el correspondiente parte amistoso de accidente entre las partes afectadas, los agentes propusieron al conductor del vehículo para sanción.