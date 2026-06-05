La Guardia Civil busca al menor que se hundió en el agua en la playa de Almassora

La Guardia Civil de Castellón ha informado de que la persona desaparecida en la tarde de este jueves en la playa del Pla de la Torre de Almassora es un menor de edad. La búsqueda de este joven, que se hundió en las aguas del Mediterráneo y que todavía no ha sido encontrado, se ha retomado esta mañana de viernes, aunque todavía no ha dado resultados. En este enlace puedes ampliar información sobre este suceso.

Desaparecido en la playa de Almassora / Consorcio Provincial de Bomberos

Al dispositivo se han unido esta mañana la unidad subacuática de la Guardia Civil y un segundo helicóptero, en este caso perteneciente a la Generalitat Valenciana. En las tareas de rescate, desde este jueves, ya participaban una patrullera de la Guardia Civil, la embarcación de rescate de los Bomberos de Castellón, así como el helicóptero Helimer 202 de Salvamento Marítimo, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Almassora, el equipo URA del Consorcio Provincial de Bomberos y una SAMU.

Búsqueda desde Burriana

El equipo de rescate trabaja desde las aguas de Burriana hasta el espigón donde desapareció el menor. El mal estado del mar está dificultando los trabajos durante esta mañana.

El menor se hundió en el agua sobre las 18.00 horas de ayer cuando nadaba en la playa del Pla de la Torre de Almassora y, pese al amplio dispositivo desplegado para encontrarlo, no fue hallado. Tras la retirada de los equipos de búsqueda con la caída de la noche, a primera hora de la mañana se ha reemprendido el operativo, que se desarrollará hasta que llegue la noche.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Consorcio de Bomberos y de Salvamento Marítimo, que estuvieron durante la tarde intentando localizarlo, incluso por medio del helicóptero Helimer 202. Con la llegada de la noche, sobre las 21.30 horas, se retiraron hasta hoy para proseguir de nuevo con la búsqueda.

Los medios estuvieron acompañados por testigos que vieron al joven en el agua y la alcaldesa de Almassora, María Tormo, también se desplazó hasta la playa para seguir el desarrollo del operativo.

Segundo posible ahogamiento

Si se confirmara el fallecimiento del menor por ahogamiento, sería la segunda persona fallecida por esta causa en la provincia de Castellón en 2026. A principios de abril, un joven de 16 años falleció frente a la costa de Benicàssim, en la playa situada entre Els Terrers y Torre Sant Vicent.

Publicación de Facebook sobre la reacción de la alcaldesa de Almassora.

Hasta el lugar se movilizó una SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de reanimación al joven, que recuperó el pulso y fue trasladado al Hospital General de Castellón. Pero, una vez en el centro hospitalario, falleció.