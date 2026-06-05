Sorprenden a tres personas que portaban 120 paquetes de hachís en la AP-7 en Castellón
La intervención se produjo dentro del plan de prevención de delincuencia en las áreas de descanso de la autopista
La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a dos varones, ambos de 43 y 25 años, y una mujer de 48 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras una actuación establecida dentro del marco prevención de la delincuencia establecidos en las Áreas de Servicio de la AP-7.
La intervención tuvo lugar la noche del pasado día 1 de junio, en el área de descanso de la AP-7 de esta misma localidad, cuando se observó a un vehículo en una zona no habilitada para el estacionamiento, donde tras las fundadas sospechas por parte de los agentes, del nerviosismo que desprendían sus ocupantes, se procedió a la identificación y registro del vehículo mencionado, obteniendo como resultado, el hallazgo de 120 paquetes de hachís, que se encontraban ocultos en el vehículo.
Material incautado
Fruto de esta actuación se procedió a la detención de todos los ocupantes del vehículo a quienes se le atribuye un delito contra la salud pública, incautándoles 120 paquetes de resina de cannabis (hachís), 4 teléfonos móviles de alta gama, 105 euros fraccionados en diferentes billetes y un vehículo.
La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- Estos son los colegios más demandados de Castellón en la admisión escolar: uno en el top autonómico
- Los padres de la niña del IES Ribalta de Castellón agredida en una pelea rompen su silencio: 'Faltaron centímetros para algo peor
- La huelga de docentes suma nuevos apoyos: los estibadores del Puerto de Castellón respaldan a los profesores de la provincia
- Desaparece un hombre en la playa de Almassora mientras se bañaba
- Horario y lugar del novedoso mercadillo artesanal del III Festival del Viento de Castelló
- Cambio brusco del tiempo de Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia
- Así será la primera fase del Censal Parc de Castelló que quieren construir seis empresas