Sorprenden a tres personas que portaban 120 paquetes de hachís en la AP-7 en Castellón

La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a dos varones, ambos de 43 y 25 años, y una mujer de 48 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras una actuación establecida dentro del marco prevención de la delincuencia establecidos en las Áreas de Servicio de la AP-7.

La intervención tuvo lugar la noche del pasado día 1 de junio, en el área de descanso de la AP-7 de esta misma localidad, cuando se observó a un vehículo en una zona no habilitada para el estacionamiento, donde tras las fundadas sospechas por parte de los agentes, del nerviosismo que desprendían sus ocupantes, se procedió a la identificación y registro del vehículo mencionado, obteniendo como resultado, el hallazgo de 120 paquetes de hachís, que se encontraban ocultos en el vehículo.

Material incautado

Fruto de esta actuación se procedió a la detención de todos los ocupantes del vehículo a quienes se le atribuye un delito contra la salud pública, incautándoles 120 paquetes de resina de cannabis (hachís), 4 teléfonos móviles de alta gama, 105 euros fraccionados en diferentes billetes y un vehículo.

La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.