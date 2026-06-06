Fallece un hombre en la playa de Peñíscola tras activar un amplio operativo de emergencia

Un hombre ha fallecido este sábado por la mañana en la playa de Peñíscola después de sufrir problemas mientras se encontraba en el agua, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El aviso ha movilizado a efectivos del parque del Baix Maestrat, que se han desplazado hasta la zona para participar en el rescate. A su llegada, la víctima ya se encontraba fuera del agua, sobre unas rocas.

Los bomberos han procedido a evacuarlo de urgencia hasta la calzada, donde han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras comprobar su estado. Posteriormente, los servicios sanitarios han continuado con las labores de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, finalmente se ha confirmado el fallecimiento del hombre.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que han provocado el suceso.