Noche intensa para los bomberos de Castellón: tres incendios en viviendas y dos vehículos calcinados
Uno de los sucesos más destacados se ha producido en Almassora
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han protagonizado una intensa madrugada de intervenciones entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, con actuaciones en varios incendios de viviendas y vehículos repartidos por diferentes municipios de la provincia.
Uno de los sucesos más destacados se ha producido en Almassora, donde un incendio ha afectado por completo a la primera planta de una vivienda abandonada. Según han informado los bomberos, el fuego se encontraba totalmente desarrollado a la llegada de los efectivos y presentaba una carga térmica muy elevada. La rápida actuación del operativo permitió evitar que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes.
Además, los bomberos del parque de la Plana Baixa también han intervenido en otros dos incendios de vivienda registrados en Onda y la Vall d'Uixó.
La actividad de los servicios de emergencia no terminó ahí. Durante la pasada madrugada también se registraron dos incendios de vehículos estacionados, uno de ellos junto a la estación de tren de Nules y otro en una calle de Almassora. Los efectivos desplazados lograron extinguir ambos fuegos y evitar que afectaran a otros vehículos o elementos del entorno.
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