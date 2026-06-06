Noche intensa para los bomberos de Castellón: tres incendios en viviendas y dos vehículos calcinados

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han protagonizado una intensa madrugada de intervenciones entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, con actuaciones en varios incendios de viviendas y vehículos repartidos por diferentes municipios de la provincia.

Uno de los sucesos más destacados se ha producido en Almassora, donde un incendio ha afectado por completo a la primera planta de una vivienda abandonada. Según han informado los bomberos, el fuego se encontraba totalmente desarrollado a la llegada de los efectivos y presentaba una carga térmica muy elevada. La rápida actuación del operativo permitió evitar que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes.

Además, los bomberos del parque de la Plana Baixa también han intervenido en otros dos incendios de vivienda registrados en Onda y la Vall d'Uixó.

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La actividad de los servicios de emergencia no terminó ahí. Durante la pasada madrugada también se registraron dos incendios de vehículos estacionados, uno de ellos junto a la estación de tren de Nules y otro en una calle de Almassora. Los efectivos desplazados lograron extinguir ambos fuegos y evitar que afectaran a otros vehículos o elementos del entorno.