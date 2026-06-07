A juicio en Castellón por robar aceite y golpear con una de las garrafas a un hombre que lo intentó parar

La Audiencia Provincial juzgará este próximo miércoles, 10 de junio, a un hombre por seis supuestos robos y huertos en comercios de Castellón. También, por un presunto delito de lesiones leves relacionado con los robos. La Fiscalía reclama un total de 7 años de prisión y dos meses de multa.

El varón, según el escrito de acusación del Ministerio Público, llegó a protagonizar un epiosdio de agresión durante uno de los robos. Fue concretamente en el último que se le imputa, ocurrido el 20 de febrero del año 2020.

Un botellazo en la cara

Ese día, acudió a un supermercado «con ánimo de enriquecimiento ilícito» y se fue directo hacia el pasillo del aceite. Allí, cogió cuatro garrafas de 5 litros cada una (robo que por otro lado está tasado en apenas 55,80 euros). El ladrón mprendió el camino de salida sin pasar por la línea de cajas. Al ser recriminado por una de las trabajadoras del supermercado, aceleró la marcha para escapar del lugar. Fue en ese momento cuando un cliente que estaba dentro de la tienda fue hacia él para tratar de detener el robo de las garrafas. El presunto ladrón y agresor, al ver acercarse al cliente, le asestó un golpe en la cara con una de las garrafas de aceite sustraídas.

El garrafazo le provocó al cliente lesiones consistentes en una erosión del puente nasal por la que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. Este hombre, de todas formas, no reclama por los hechos ante la justicia.

Los supermercados reclaman menos de 500 euros

Sí que reclamaban lo que les pueda corresponder ese supermercado y los otros establecimientos comerciales que sufrieron presuntamente los robos perpetrados por este hombre. Todos los hechos por los que deberá responder ante el tribunal datan de febrero de 2020, poco antes de la pandemia. El primero de ellos ocurrió el 6 de febrero en un local al que regresó el día 14. Un segundo local afectado sufrió tres robos los días 15, 19 y 20. El tercer local afectado es el que denunció la sustracción de las cuatro garrafas de aceite de oliva con las cuales agredió al cliente que trató de pararlo.

El total del dinero en el cual han sido valorados todos los objetos robados es de 478,40 euros. Por esto, a este hombre le pueden caer ni más ni menos que siete años de prisión:seis de ellos por los actos que son considerados robos con violencia y uno más por los que son considerados como hurtos. Asimismo, por el delito leve de lesiones se enfrenta a una multa de dos meses con cuota diaria de 10 euros.

El acusado, de nacionalidad española, tiene ya en su haber cuatro sentencias firmes previas por robos con fuerza. Todos estos casos han sido juzgados por la Audiencia Provincial de Castellón.