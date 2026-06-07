Movilizados los bomberos para rescatar a un motorista accidentado en una senda forestal de Traiguera
Hasta la zona se han desplazado efectivos del parque del Baix Maestrat, así como una unidad de los Bomberos Forestales
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este domingo para intervenir en el rescate de un motorista que ha sufrido un accidente en una senda forestal del término municipal de Traiguera.
Hasta la zona se han desplazado efectivos del parque del Baix Maestrat, así como una unidad de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de acceder al lugar donde se encontraba el accidentado y facilitar su evacuación.
Por el momento no han trascendido detalles sobre el estado del motorista ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
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