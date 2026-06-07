Novedades sobre el ahogado en Almassora: hallan el cuerpo junto a la desembocadura del Mijares

La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo de un cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente a 300 metros de la línea de costa donde desapareció un menor de edad el pasado jueves. El cuerpo es el de este joven que se hundió en el agua, mientras nadaba en la playa del Pla de la Torre de Almassora. El cadáver ha sido hallado sobre las 16.20 horas.

El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo, que podría corresponderse con el del desaparecido, según las mismas fuentes. El hallazgo del cadáver se ha producidopor parte de los buzos de la Guardia Civil.

Hallado el cadáver del menor desaparecido en la playa de Almassora / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El dispositivo de búsqueda se ha mantenido activo desde la desaparición, tanto por mar como por aire y tierra, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

El joven se hundió en las aguas de la playa de Almassora en la tarde del jueves, mientras nadaba. Unos testigos dieron el aviso y tanto Guardia Civil, como Salvamento Marítimo y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han desarrollado, durante los cuatro últimos días, un amplio dispositivo de búsqueda, en el que han participado medios terrestres, acuáticos y aéreos, que peinó la costa desde Burriana hasta el espigón en el que se produjo la desaparición.

Los efectivos de Guardia Civil y Policía Local de Almassora se han desplazado hasta la playa. / Gabriel Utiel

La desaparición ha generado una profunda conmoción en Almassora, donde familiares, allegados y vecinos han seguido con preocupación la evolución de la búsqueda desde el primer momento.

Tercer ahogado

Tras estas jornadas de búsqueda, el fatal desenlace confirma a este menor como el tercer ahogado del año en la provincia de Castellón, el segundo de esta semana. Este sábado, un joven de 27 años falleció ahogado durante la madrugada en la playa de Peñíscola, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizó un amplio dispositivo sanitario formado por una unidad de Soporte Vital Básico, el Punto de Atención Continuada y una unidad del SAMU.

A principios de abril, un joven de 16 años falleció frente a la costa de Benicàssim, en la playa entre Els Terrers y Torre San Vicent.