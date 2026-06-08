Alerta de la Guardia Civil en Castellón: turistas y personas de edad avanzada, los objetivos
La Benemérita pone en marcha medidas de prevención y vigilancia
La Guardia Civil de Castellón ha reforzado las medidas de prevención y vigilancia dentro del marco del Plan Turismo Seguro ante la detección de varios hechos delictivos relacionados con la sustracción de relojes de alta gama en la vía pública.
Los autores de estos delitos suelen actuar en zonas de gran afluencia de personas, especialmente en áreas turísticas, paseos marítimos, zonas comerciales y entornos de ocio, seleccionando preferentemente como víctimas a turistas y personas de avanzada edad.
Los delincuentes emplean diferentes métodos para cometer este tipo de hechos delictivos, desde el descuido y la distracción hasta el uso de la violencia o intimidación, aprovechando momentos de vulnerabilidad de las víctimas para apoderarse de relojes de elevado valor económico.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de hechos se producen con mayor frecuencia durante periodos de elevada afluencia turística, por lo que resulta fundamental extremar las precauciones y adoptar medidas de autoprotección para evitar ser víctima de estos delitos.
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