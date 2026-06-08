Duelo en Almassora por Ayoub, el menor ahogado en la playa del Pla de la Torre

Después de la confirmación de que el cuerpo hallado este domingo a unos 200 metros de la desembocadura del río Millars en Almassora era el del menor que desapareció el pasado jueves en las aguas de la playa Pla de la Torre, la localidad vivirá un día de luto en Almassora en recuerdo de este joven.

El Ayuntamiento de Almassora ha convocado para este lunes, a partir de las 19.00 horas, un minuto de silencio a las puertas del consistorio en memoria del joven vecino de la localidad ahogado en el mar.

Publicación del Ayuntamiento de Almassora

A través de un comunicado, el consistorio ha trasladado "sus más sinceras condolencias, cariño y apoyo a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de profundo dolor" y ha añadido que "Almassora se une en el recuerdo y acompañamiento a quienes sufren esta irreparable pérdida".

Además, el Ayuntamiento ha explicado que ha mantenido contacto directo con la familia desde que tuvo conocimiento de la identidad del menor y ha agradecido "la profesionalidad, dedicación y esfuerzo de los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que han intervenido durante los últimos días, así como su compromiso y coordinación en las labores desarrolladas".

Publicación del Joventut Almassora C.F.

A las muestras de dolor también se ha sumado el Joventut Almassora C.F., del que el joven Ayoub era jugador. El club, mediante su cuenta de Facebook, ha compartido que "nos unimos al dolor de los padres, familiares y amigos de Ayoub y trasladamos nuestro enorme cariño a sus dos hermanos, jugadores de nuestro club". Por su parte, el PP de Almassora también ha expresado sus condolencias.

Dispositivo de búsqueda

Fue la Guardia Civil de Castellón la que informó este domingo del hallazgo de un cuerpo a aproximadamente 300 metros de la línea de costa donde desapareció el menor de edad el pasado jueves. Posteriormente, la familia identificó el cadáver como el de este joven.

Hallado el cadáver del menor desaparecido en la playa de Almassora / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El hallazgo del cadáver se produjo por parte de los buzos de la Guardia Civil. El dispositivo de búsqueda se mantuvo activo desde la desaparición, tanto por mar como por aire y tierra, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

La desaparición ha generado una profunda conmoción en Almassora, donde familiares, allegados y vecinos han seguido con preocupación la evolución de la búsqueda desde el primer momento.

Otro ahogado en Peñíscola

Tras estas jornadas de búsqueda, el desenlace confirma a este menor como el tercer ahogado del año en la provincia de Castellón, el segundo de la pasada semana. Este sábado, un joven de 27 años falleció ahogado durante la madrugada en la playa de Peñíscola, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizó un amplio dispositivo sanitario formado por una unidad de Soporte Vital Básico, el Punto de Atención Continuada y una unidad del SAMU. A principios de abril, un joven de 16 años falleció frente a la costa de Benicàssim, en la playa entre Els Terrers y Torre San Vicent.