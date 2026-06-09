Aparatoso accidente entre coche y moto en la rotonda de entrada a la avenida Valencia en Castelló

Un coche y una moto han sufrido este martes un accidente en la rotonda donde se cruzan la avenida Valencia y la circunvalación de Castelló.

Según ha podido constatar Mediterráneo, la moto estaba haciendo la rotonda y ha sufrido un golpe con un turismo, por causas que se desconocen.

El accidente en una rotonda de Castelló de este martes. / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Todo se ha saldado con daños materiales para los dos vehículos implicados, mientras que no ha habido que lamentar heridos.

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El siniestro se ha registrado entre las 17.00 y las 18.00 horas, una hora concurrida para el tráfico en la zona por ser la de salida del trabajo en muchas empresas.