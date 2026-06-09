Aparatoso accidente entre coche y moto en la rotonda de entrada a la avenida Valencia en Castelló
Se ha producido en la tarde de este martes
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Un coche y una moto han sufrido este martes un accidente en la rotonda donde se cruzan la avenida Valencia y la circunvalación de Castelló.
Según ha podido constatar Mediterráneo, la moto estaba haciendo la rotonda y ha sufrido un golpe con un turismo, por causas que se desconocen.
Todo se ha saldado con daños materiales para los dos vehículos implicados, mientras que no ha habido que lamentar heridos.
El siniestro se ha registrado entre las 17.00 y las 18.00 horas, una hora concurrida para el tráfico en la zona por ser la de salida del trabajo en muchas empresas.
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