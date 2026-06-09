Declarado un incendio forestal en Vistabella

Los servicios de emergencia han movilizado un amplio operativo tras declararse un incendio forestal en el término municipal de Vistabella del Maestrat.

Según la información facilitada por los organismos de emergencias, hasta la zona se han desplazado diversos medios terrestres y aéreos para tratar de controlar las llamas y evitar su propagación.

En concreto, participan en la intervención un medio aéreo con una unidad helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, además de dos unidades terrestres de los Bomberos Forestales con dos autobombas, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y un coordinador forestal.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego ni sobre la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona.

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