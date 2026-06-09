Un joven acepta 6 años de prisión en Castellón por abusar de una amiga menor de edad: «Cállate, esto es lo que tú quieres»

Un joven reconoció este martes haber agredido sexualmente a una amiga suya, menor de edad. Así lo afirmó después de que su defensa llegara a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de que se le aplicara una rebaja de la pena: en vez de los 14 años que le reclamaban, pasará 6 años en la cárcel.

La sentencia firme, dictada por un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón, expone cómo este varón se aprovechó de que su amiga se quedó dormida en su piso después de una noche de fiesta para abusar de ella. Ocurrió en noviembre de 2023 en un municipio de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite expresamente para proteger la identidad de la víctima, que a raíz de aquello tiene un trastorno de estrés postraumático y está desde entonces en tratamiento psicológico. Por estas secuelas psicológicas, la sentencia también fijó una indemnización de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que deberá abonar el condenado.

Tras una noche de fiesta

La chica tenía en el momento de la denuncia 17 años. Ahora ya es mayor de edad, ya que cuenta con 20 años. Según se decía en el escrito de acusación, era mediodía de un domingo y la joven denunciante y una amiga suya estaban pensando qué hacer después de haber pasado la noche del sábado de fiesta. Decidieron, junto con otro amigo, ir a la vivienda del acusado. Allí todos consumieron bebidas alcohólicas y marihuana. Finalmente, cansada tras tantas horas despierta, la amiga de la víctima se fue a dormir a una de las habitaciones. Los otros tres siguieron charlando.

En cuanto el otro varón que se encontraba en el piso salió de la habitación y la denunciante se quedó también dormida, el procesado se acercó a ella.

Violación, insultos y amenaza

La sentencia, dictada de viva voz, repasa como el condenado, un joven de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, la agarró, la cambió de posición mientras dormía, le quitó la ropa y empezó a violarla con penetración. Ella se despertó y le manifestó que parara, peró él hizo caso omiso. «Cállate, que esto es lo que tú quieres», contestó él a su súplica, según el escrito que él mismo aceptó haber dicho.

El condenado le propinó varios golpes en la cara y la insultaba mientras continuaba con su agresión. Asimismo, la amenazó si denunciaba: «Tengo la casa llena de cámaras y si viene la policía van a ver que estás loca». Finalmente, ella consiguió escapar del piso.

Este hombre, que estuvo un tiempo en prisión preventiva a la espera del juicio, tampoco podrá acercarse a la víctima durante seis años cuando salga en libertad.