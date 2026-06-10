Una campaña en Change.org activa la solidaridad vecinal: la familia del menor ahogado en Almassora pide ayuda para el sepelio

La muerte del adolescente Ayoub, el vecino de Almassora que falleció ahogado en la playa Pla de la Torre el pasado jueves y cuyo cadáver encontraron este domingo tras varios días desaparecido, ha sumido en shock a la localidad. Almassora guardó un minuto de silencio el lunes, mientras la familia sigue con una tragedia que, además, les obliga a afrontar un entierro para el cual no están preparados económicamente, según dijeron este martes fuentes familiares a Mediterráneo.

Es por eso que los seres queridos del pequeño Ayoub han lanzado una campaña de recaudación a través de Change.org para apelar a la solidaridad de la gente a que les ayude a sufragar el sepelio.

La campaña ha pasado de tener 30 firmas en la mañana del martes a contar con más de 130 por la tarde del mismo día.

Necesitan 5.000 euros

La cuestión clave es que se trata de un funeral musulmán y el cementerio más cercano que ofrece este tipo de entierros está en Valencia. El coste del servicio completo es de unos 5.000 euros, y por ahora cuentan con 600.

Fuentes del Ayuntamiento, que expresó sus condolencias y cuya alcaldesa, María Tormo, estuvo apoyando a la familia tras la confirmación de la tragedia, explican que las personas sin recursos que entierran a sus familiares en Almassora pueden recibir una ayuda económica de emergencia social. Si se acredita que una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y aporta la documentación necesaria, el consistorio podría sufragar los gastos del sepelio siempre que fuera en Almassora.

Tradición musulmana

Como los sepelios de tradición musulmana solo se llevan a cabo en un cementerio privado de Valencia, esta opción se complica.

"El Ayuntamiento va a seguir prestando la ayuda social que la familia pudiera precisar", dicen desde el Ayuntamiento.

Fue la Guardia Civil de Castellón la que informó este domingo del hallazgo de un cuerpo a aproximadamente 300 metros de la línea de costa donde desapareció el menor de edad el pasado jueves. Posteriormente, la familia identificó el cadáver como el de este joven.

"Ayoub fue un joven lleno de vida, sueños y aspiraciones. Su partida ha dejado un enorme vacío en el corazón de su familia y amigos. Los momentos difíciles que atraviesan sus padres no solamente son emocionales, sino también económicos. La angustia de perder a un hijo es indescriptible, pero sabemos que juntos podemos ayudar a aliviar al menos una parte de esta carga. Los costos funerarios están siendo un obstáculo inalcanzable para la familia de Ayoub. Para ellos, un sepelio digno es una forma de honrar su memoria y comenzar el proceso de duelo", afirman.

Todo esto lo tienen que hacer mientras tramitan las cuestiones burocráticas asociadas a la muerte de una persona. "Están hechos polvo", dice sobre los padres una fuente familiar. La familia no tenía seguro de decesos contratado para el menor, que era jugador del Joventut Almassora.

En la página de Change.org se pueden encontrar el número de teléfono y el número de cuenta donde realizar las aportaciones.