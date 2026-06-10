Desarticulan una banda que robaba y estafaba en el norte de Castellón: se les atribuyen una treintena de delitos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en la comarca del Baix Maestrat presuntamente dedicado a la comisión de robos con fuerza, hurtos en interior de vehículos y establecimientos, estafas, receptación y usurpación del estado civil. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 25 y 48 años, y la recuperación de numerosos efectos procedentes de actividades delictivas.

La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, se inició tras detectarse varios hechos delictivos cometidos en distintas localidades del norte de la provincia.

Patrón de actuación

Las primeras pesquisas permitieron identificar un mismo patrón de actuación en diversos robos y hurtos cometidos principalmente en estacionamientos de zonas comerciales. Los autores empleaban métodos destinados a eludir las medidas de seguridad de los vehículos para posteriormente sustraer objetos de valor, documentación personal y otros efectos.

Los agentes, momentos antes de entrar en la vivienda. / Guardia Civil

A medida que avanzó la investigación, los agentes comprobaron que los integrantes del grupo actuaban de manera coordinada, repartiendo funciones entre sus miembros. Mientras unos se encargaban de la comisión material de los robos y hurtos, otros se ocupaban de la gestión, almacenamiento y posterior comercialización de los objetos sustraídos, así como de la utilización fraudulenta de documentación obtenida de las víctimas para la comisión de estafas.

Las investigaciones permitieron localizar un inmueble en Benicarló que presuntamente era utilizado como centro logístico para almacenar, clasificar y distribuir los efectos procedentes de los delitos. Los artículos sustraídos eran posteriormente ofertados a través de diferentes canales de venta, dificultando su localización y recuperación.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación mediante la entrada y registro del inmueble investigado.

Detención

Como resultado de la operación se procedió a la detención de tres integrantes del grupo criminal como presuntos autores de delitos de robo, hurto, estafa, receptación, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Durante el registro se intervinieron numerosos objetos de procedencia ilícita, entre ellos herramientas, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, prendas de vestir y diversa documentación vinculada a los hechos investigados.

Objetos procedentes presuntamente de los robos. / Guardia Civil

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar e identificar a los legítimos propietarios de los efectos recuperados, así como esclarecer otros hechos delictivos que pudieran estar relacionados con la actividad del grupo.

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Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.