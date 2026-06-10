Gran cadena de donaciones en Almassora para despedir a Ayoub: las aportaciones ayudan a sufragar parte del funeral

La llamada a la solidaridad para poder enterrar a Ayoub, el adolescente de 15 años ahogado cuando nadaba la semana pasada en Almassora, ha funcionado. Una avalancha de bizums y transferencias ha posibilitado que la familia del fallecido pudiera este miércoles despedir a su ser querido conforme querían.

La familia no contaba con seguro de decesos para el menor y su voluntad era enterrarlo según el rito islámico, para lo cual solo hay un cementerio cercano y está en Valencia. Los gastos de ese entierro, sin tener póliza, ascendían a unos 5.000 euros. Los padres de Ayoub lanzaron este martes una campaña en Change.org para solicitar ayuda con el funeral y, en pocas horas, se multiplicaron las aportaciones. En un día, la petición pasó de una veintena de firmas a casi 300 apoyos.

Unos 1.000 euros en donaciones

La cantidad conseguida gracias a las aportaciones, según dijeron a este diario fuentes cercanas a la familia, rondó los 1.000 euros a través de la campaña, a lo que sumó el dinero que muchos de los asistentes al entierro les dieron allí mismo, tras la ceremonia. La familia, que agradeció todo el apoyo recibido, pudo completar de esta manera el pago de los servicios funerarios, entre lo que ya tenían, lo que pudieron reunir por sí mismos y lo que la gente donó.

El Ayuntamiento de Almassora, que desde el primer momento de la desaparición del niño estuvo apoyando a la familia durante el tiempo que Ayoub estuvo desaparecido. La alcaldesa, María Tormo, estuvo junto a la madre en esos trágicos momentos. Sin embargo, el consistorio solo podía ofrecer, y de hecho ofreció, la posibilidad de un entierro sin costes en el cementerio de Almassora. Las personas sin recursos que entierran a sus familiares en Almassora pueden recibir una ayuda económica de emergencia social si acreditan su situación. El hecho de que los sepelios con el rito islámico solo se puedan hacer en un cementerio privado de Valencia, el Alsalam, hacía imposible que el Ayuntamiento pudiera intervenir si la familia se decidía por esa opción.

"El Ayuntamiento va a seguir prestando la ayuda social que la familia pudiera precisar", aseguraron desde el consitorio en declaraciones a Mediterráneo.

Hallado el domingo

El rastro del menor se perdió en la playa Pla de la Torre de la localidad el pasado jueves y la angustia por saber qué había sido de él se prolongó hasta el domingo, cuando tristemente se encontraron sus restos mortales gracias al dispositivo de búsqueda activado.

Unos testigos dieron el aviso de la desaparición y tanto Guardia Civil, como Salvamento Marítimo y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón usaron medios terrestres, acuáticos y aéreos para peinar la costa desde Burriana hasta el espigón en el que se produjo la desaparición.

Fue la Guardia Civil de Castellón la que informó este domingo del hallazgo de un cuerpo a aproximadamente 300 metros de la línea de costa donde desapareció el menor de edad el pasado jueves. Posteriormente, la familia identificó el cadáver como el de este joven, que ahora ya descansa en paz en el cementerio musulmán de Valencia.