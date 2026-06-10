Intensa columna de humo negro sobre Nules por el incendio de una máquina en una empresa: los bomberos controlan el fuego
Varias dotaciones de bomberos han acudido al lugar y han conseguido frenar las llamas
Un incendio se ha desatado este miércoles por la tarde en una empresa de Nules cuando una de sus máquinas se ha prendido fuego, según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
Dicho cuerpo de la Diputación de Castellón ha movilizado a tres de sus dotaciones del parque Plana Baixa, situado en la misma localidad, para intervenir y tratar de apagar las llamas. También ha ido hacia el lugar una unidad de mando de los bomberos, que han informado de lo que sucedía sobre las 18.50 horas, si bien el fuego en ese momento ya había comenzado.
Una gran columna de humo negro se ha alzado sobre Nules y es visible desde otras localidades de la comarca. Pese a lo llamativo de la columna, el incendio se ha logrado controlar sobre las 19.30 horas.
La empresa afectada, Berko, se dedica al tratamiento de fibra de vidrio.
Los efectivos del Consorcio Provincial continúan en el lugar para extinguir por completo el fuego y evitar reproducciones.
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