El balance final de detenidos y drogas incautadas en el 35 aniversario de una conocidísima discoteca de Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha desarrollado un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del 35 aniversario de la discoteca Masía, en Segorbe, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y reforzar la seguridad vial en los accesos y zonas de influencia del evento.

Para hacer frente a la elevada afluencia de asistentes, se estableció un operativo especial que reforzó los servicios ordinarios de seguridad ya existentes, incrementando la presencia policial tanto en las inmediaciones del recinto como en las principales vías de acceso. Según ha informado la Guardia Civil este jueves, el dispositivo participaron efectivos de Seguridad Ciudadana de distintas unidades territoriales, componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), Unidad Aérea y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Tráfico de drogas

Como resultado de las actuaciones desarrolladas, los agentes procedieron a la detención de cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Durante las intervenciones se localizaron diversas sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su distribución entre los asistentes al evento, entre ellas speed y ketamina, así como otros productos utilizados con fines recreativos.

Asimismo, durante los controles preventivos establecidos a lo largo del operativo, la Guardia Civil formuló un total de 65 propuestas para sanción por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, relacionadas principalmente con la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Además, se tramitó una denuncia por infracción en materia de armas.

También 'gas de la risa'

Entre las sustancias intervenidas destacan también dos botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa', cuyo consumo recreativo puede entrañar importantes riesgos para la salud, especialmente cuando se utiliza de forma incontrolada o combinado con otras sustancias.

La Guardia Civil subraya la importancia de este tipo de dispositivos de refuerzo en acontecimientos de gran afluencia de público, que permiten complementar los servicios habituales, incrementar la capacidad preventiva y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia, contribuyendo a que los asistentes puedan disfrutar del evento en un entorno más seguro.