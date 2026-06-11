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Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora

El fuego afecta a un cultivo abandonado situado junto a la vía del tren

Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora

Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora

Mediterráneo

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Fede Navarro

Fede Navarro

Una columna de humo visible desde lejos ha alarmado hace unos momentos a vecinos de Almassora, donde se ha declarado un incendio de vegetación.

Según ha informado Bombers Dipcas, el fuego afecta a un cultivo abandonado situado junto a la vía del tren. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa.

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Por el momento, no han trascendido más datos sobre la evolución del incendio ni sobre posibles daños.

Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora.

Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora. / BOMBEROS DIPCAS

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