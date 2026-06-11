Una columna de humo visible desde lejos ha alarmado hace unos momentos a vecinos de Almassora, donde se ha declarado un incendio de vegetación.

Según ha informado Bombers Dipcas, el fuego afecta a un cultivo abandonado situado junto a la vía del tren. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa.

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Por el momento, no han trascendido más datos sobre la evolución del incendio ni sobre posibles daños.

Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora. / BOMBEROS DIPCAS