Los bomberos actúan en un incendio de vegetación en Almassora
El fuego afecta a un cultivo abandonado situado junto a la vía del tren
Una columna de humo visible desde lejos ha alarmado hace unos momentos a vecinos de Almassora, donde se ha declarado un incendio de vegetación.
Según ha informado Bombers Dipcas, el fuego afecta a un cultivo abandonado situado junto a la vía del tren. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre la evolución del incendio ni sobre posibles daños.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión. Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
- El mensaje de Voulgaris tras la cruel eliminación del Castellón en el 'play-off' de ascenso
- La intolerable provocación de Nico Melamed tras eliminar al Castellón que indigna al fútbol español: 'Es vomitivo
- Una campaña en Change.org activa la solidaridad vecinal: la familia del menor ahogado en Almassora pide ayuda para el sepelio
- Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación
- Desarticulan una banda que robaba y estafaba en el norte de Castellón: se les atribuyen una treintena de delitos
- Sigue la sangría de cierres comerciales en el centro de Castelló y esta vez baja la persiana un establecimiento de marca de lujo
- El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano
- Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón