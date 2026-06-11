Un hombre, al borde de la orden de detención al no presentarse ante el juez por dar un 'garrafazo' en la cara a un hombre con una botella de aceite robada
La acusación particular pide que se dicte orden de búsqueda y captura del varón, pero la Fiscalía considera que aún no es necesaria y el tribunal accede a que siga en libertad hasta la celebración definitiva del juicio
El hombre que supuestamente robó cuatro garrafas de aceite de oliva de un supermercado de Castellón y luego presuntamente propinó un botellazo en la cara con una de ellas al cliente que intentó detenerle antes de que huyera no se ha presentado ante el juez este miércoles en la Audiencia Provincial.
La acusación particular ha pedido que se dictara una orden de búsqueda y captura para este varón, acusado de diversos robos con violencia, hurtos y lesiones. La Fiscalía no lo ha considerado necesario pues la de este miércoles era una vista agendada para tratar de llegar a un pacto y no se trataba de la vista definitiva.
Última oportunidad
El tribunal ha decidido mantenerlo en libertad pero ha indicado que, de no presentarse en la próxima ocasión, sí tomará medidas restrictivas.
En el robo con violencia en 2020, el acusado cogió cuatro garrafas de 5 litros, tasadas en 55 euros. Un cliente que estaba en la tienda fue hacia él para tratar de detener el robo de las garrafas. El presunto ladrón y agresor le asestó un golpe con una de las garrafas de aceite sustraídas, propinándole heridas en la nariz y el rostro.
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