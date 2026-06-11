Inmovilizado un vehículo en Castelló tras detectar la Policía Local una matrícula modificada

La Policía Local de Castelló ha instruido diligencias por un presunto delito de falsedad documental después de detectar a una mujer que circulaba con las placas de matrícula de su vehículo presuntamente modificadas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes observaron a B.V.R., de 39 años, al volante de un turismo cuyas matrículas presentaban indicios de haber sido alteradas. Ante esta circunstancia, procedieron a realizar las comprobaciones oportunas para verificar la situación del vehículo y de sus placas identificativas.

Tras las gestiones realizadas, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales por un presunto delito de falsedad documental. Además, el vehículo quedó inmovilizado como parte de la actuación policial.

La falsificación o modificación de una matrícula puede tener consecuencias legales relevantes, ya que las placas son un elemento esencial para la identificación de cualquier vehículo en circulación. En este caso, la actuación policial se saldó con la apertura de diligencias, quedando los hechos pendientes de la tramitación correspondiente.

Noticias relacionadas

La investigación se enmarca en las labores habituales de vigilancia y control destinadas a detectar posibles irregularidades en vehículos que circulan por la vía pública.