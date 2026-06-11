Un militar de Castellón, reconocido por auxiliar a los hermanos Ortiz tras el accidente mortal del Rallye de la Cerámica: "Nunca olvidaremos lo que vimos"

Joan Navarro había acudido al Rallye de la Cerámica 2026 como un aficionado más. Estaba allí de forma casual, disfrutando de la prueba, cuando vio pasar el vehículo de los hermanos Jordi y Samuel Ortiz. Instantes después escuchó un tremendo estruendo y los gritos de la gente. A partir de ese momento, todo cambió.

El cabo del Regimiento de Caballería Paracaidista «Lusitania» n.º 8, vecino de Sant Joan de Moró, ha sido reconocido públicamente tanto por el Ayuntamiento de su localidad como por el Ejército de Tierra por su actuación tras el grave accidente ocurrido el pasado 29 de mayo en Castellón. Una intervención que él relata con prudencia, dolor y agradecimiento hacia otros aficionados que también se volcaron en ayudar.

“En un primer momento intentamos parar los vehículos que venían después para evitar más colisiones”, recuerda Joan. Después se dirigió hasta la zona del accidente, donde se encontró con una escena que, asegura, no podrá borrar de su memoria. “Por desgracia, nunca olvidaremos lo que vimos”, afirma.

El siniestro costó la vida al copiloto Samuel Ortiz y dejó herido muy grave a su hermano Jordi, piloto del coche. Fuentes oficiales han confirmado a Mediterráneo este mismo jueves que Jordi Ortiz continúa ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón y su estado no ha cambiado en los últimos días.

Joan insiste en que no fue el único en actuar. “Ya había varios aficionados ayudando, lo que quiero destacar y agradecer porque se volcaron y merecen tanto o más reconocimiento que yo”, señala.

Al llegar al coche, se acercó primero al piloto, que era quien estaba más accesible, para evaluar su situación. Según su relato, Jordi tenía dificultades para respirar. “Pedí que nadie lo tocara porque, aunque sus intenciones eran buenas, no lo permití para evitar lesiones mayores”, explica. Después evaluaron al copiloto y comprobaron que no podían hacer nada por él.

En esos primeros minutos, antes de la llegada completa de los servicios de emergencia, Joan y otros presentes trataron de facilitar las labores de rescate. También intentaron desmontar el quitamiedos para ayudar a los equipos que se desplazaban hasta el lugar del siniestro.

“En un primer momento llegó la ambulancia con su conductor. Entre los dos pudimos montar el oxígeno que ayudara al piloto a respirar con la máscara”, relata. Más tarde, colaboraron con los bomberos en las tareas para abrir el vehículo con las mordazas hidráulicas, retirando el techo y la jaula de seguridad.

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha querido poner en valor la reacción de su vecino, destacando su rapidez, humanidad, compromiso y vocación de servicio en un momento de gran dificultad. También el Ejército de Tierra ha felicitado al cabo Joan Navarro por su “destacada intervención” y ha subrayado que su actuación refleja el espíritu de servicio y la disponibilidad de los militares también fuera de servicio.

Los hermanos Jordi y Samuel Ortiz, en un reciente Rally. / JuanJo Avino

Pese al reconocimiento recibido, Joan resta protagonismo a su papel. “Cualquier persona de mi ámbito habría actuado igual porque sabemos cómo actuar en este tipo de accidentes, trabajamos con vehículos de gran tonelaje y estas cosas pueden pasar”, sostiene.

El militar reconoce que aquellos instantes “se hicieron eternos” hasta la llegada de sanitarios y bomberos. También explica que poco antes se había producido otro accidente simultáneo en el mismo tramo, con un coche volcado, aunque sin consecuencias tan graves.

La tragedia obligó a suspender la 36ª edición del Rallye de la Cerámica “en señal de duelo y respeto” y conmocionó al mundo del motor castellonense. Los hermanos Ortiz, a bordo de un Honda Civic SiR con el dorsal número 32, eran conocidos por su pasión por el automovilismo.

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Joan asegura que no mantiene contacto con la familia del piloto, pero sí siente preocupación por su evolución. “Me gustaría seguir su estado”, reconoce. Su deseo, como el de todo el entorno del rally, es que Jordi Ortiz pueda recuperarse. “Ojalá el desenlace hubiera sido diferente”, lamenta.