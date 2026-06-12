INVESTIGACIÓN
Conmoción en un pueblo de Castellón: un desconocido intenta raptar a un menor
La Guardia Civil confirma que ha tomado declaración a la madre y por el momento no se sabe quién pudo estar detrás de este extraño incidente
Un hombre desconocido trató presuntamente de secuestrar a un menor en Artana recientemente, según han informado este viernes fuentes de la Guardia Civil a Mediterráneo.
La madre del menor ha prestado declaración ante los agentes del Instituto Armado en esta localidad de la Plana Baixa por estos hechos. La mujer trató de explicar lo que sucedió y lo que le contó su hijo.
Al parecer, el niño pudo escapar del varón que, según el testimonio de los denunciantes, intentó raptarlo.
Confusión en el pueblo
La Guardia Civil ya ha abierto una investigación "para esclarecer lo ocurrido", según han indicado, pero por el momento se desconoce la identidad de este presunto secuestrador. La Benemérita trabaja para saber qué sucedió exactamente tras lo contado en primer lugar por este menor que aseguró a su madre que alguien se lo había intentado llevar.
Artana, que cuenta con unos 2.000 habitantes, está conmocionada tras este extraño incidente que ha causado desconfianza entre la población.
Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
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