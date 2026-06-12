Incendio en un edificio de cinco plantas en Burriana

Un incendio declarado este viernes por la noche en una vivienda de Burriana ha hecho saltar las alarmas. El fuego se ha originado sobre las 20.45 horas, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de su perfil oficial de X.

El incendio se ha originado en el primer piso de un edificio de cinco alturas y ha dejado un herido. El fuego ha afectado completamente a una habitación y el humo al resto de la vivienda, así como también se ha propagado por las escaleras, aunque sin llegar a provocar ningún problema, pues el edificio se encontraba totalmente evacuado por parte de la Policía Local.

Quemaduras

Al parecer, la persona herida había intentado entrar en la vivienda cuando el incendio estaba en marcha y ha sufrido alguna quemadura en los brazos. Los medios sanitarios le han atendido en el mismo lugar.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, concretamente efectivos del parque de la Plana Baixa, para intervenir en la extinción del fuego, que se ha logrado sobre las 22.00 horas.