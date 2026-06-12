Pasan a disposición judicial 39 conductores en mayo en Castellón

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil actuó durante el pasado mes de mayo contra 39 conductores en la provincia de Castellón por presuntos delitos contra la seguridad vial. En concreto, 13 fueron puestos a disposición judicial por carecer de permiso o licencia, 15 por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por exceso de velocidad, nueve por conducción temeraria y uno por conducir con drogas en el organismo.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puso a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 277 conductores. De ellos, 123 fueron investigados por conducir sin permiso o licencia: 58 por pérdida total de puntos, siete por estar privados cautelarmente por decisión judicial, uno por privación definitiva acordada judicialmente y 57 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia. Además, 132 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, uno por exceso de velocidad, 14 por conducción temeraria y siete por conducir con drogas en el organismo.

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Por provincias, en Valencia se actuó contra 147 conductores: 68 por carecer de permiso o licencia, 70 por conducir bajo los efectos del alcohol, cinco por conducción temeraria y cuatro por conducir con drogas en el organismo. Finalmente, en la provincia de Alicante, la Guardia Civil actuó contra 99 conductores: 42 por carecer de permiso o licencia, 47 por conducir bajo los efectos del alcohol, nueve por conducción temeraria y uno por conducir con drogas en el organismo.