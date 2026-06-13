Condenado a un año de prisión por un ‘simpa’ en un hotel de un pueblo de Castellón

Un ‘simpa’ le ha terminado costando un año de prisión a un hombre en Castellón. La Audiencia Provincial condenó esta semana a un varón de 56 años a ese período entre rejas después de que él reconociese su culpabilidad mediante un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El acusado se había quedado casi un mes en el hotel L’Ermita Casa Ripo de Vall d'Alba entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Un buen día, decidió marcharse sin pagar.

Tres años después, y cuando el establecimiento situado en el idílico paraje de Sant Cristòfol ya ha cambiado de manos, ha llegado el juicio que por fin ha puesto precio a este hecho delictivo, una estafa según el Código Penal. Le pedían dos años de cárcel, algo que con el pacto al final se redujo a la mitad.

Quinta condena

El hombre presentaba antecedentes penales por hechos similares en varios puntos de España, como Santiago de Compostela, Tortosa y dos veces en Barcelona. En esos cuatro casos fue condenado. La fiscal de este caso recalcó que está de acuerdo con la sentencia siempre y cuando «quede claro que es una estafa con antecedentes».

El varón condenado, en una silla de ruedas ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón. / Ramón

El varón, que acudió a la vista oral en Castellón postrado en una silla de ruedas, habría utilizado pues un modus operandi parecido entre los años 2018 y 2023. El simpa de Vall d’Alba se convirtió en su quinta condena penal.

A vueltas con el pago

El tribunal también le condenó a una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros y, aparte, a una indemnización en concepto de responsabilidad civil por valor de 2.683,40 euros.

De hecho, el juez le preguntó al final de la vista si pagará la multa. Y, como los hábitos arraigados pueden llegar a ser difíciles de corregir, el acusado contestó: «La multa sí, lo demás...».

El juez le especificó que en esta vista oral se le requería concretamente el pago de la multa, y no de la responsabilidad civil. En ese momento, la fiscal protestó y le reclamó que le repreguntase si iba a pagar la responsabilidad civil. «Hombre, si no encuentro un trabajo, eso ya...», contestó el condenado por hacer el simpa.

La historia de este simpa penado con cárcel ocurrió entre el 22 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 en L’Ermita Casa Ripo. Allí se hospedó en régimen de pensión completa, cuando según la Fiscalía ya era «sabedor desde el inicio que no iba a abonar ningún gasto realizado».

Ahí se las Navidades, Nochevieja y Reyes, aprovechando las instalaciones y «generando un gasto de estancia, manutención y limpieza». El varón estuvo un total de 25 días allí sin pagar un solo euro por la habitación.