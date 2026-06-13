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Evacuado un menor herido grave a La Fe por un accidente de motocicleta en Caudiel

El vehículo se ha salido de la vía por la existencia de gravilla en la calzada, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico

Agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Un menor herido grave ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital La Fe de València como consecuencia de las heridas y pérdida de conciencia que ha sufrido al salirse de la vía la motocicleta en la que viajaba como pasajero en la CV195.

Los hechos han ocurrido este sábado a las 13.40 horas en el kilómetros 8.300 de este vial en el término municipal de Caudiel cuando el vehículo accidentado se ha salido de la carretera por "gravilla en la calzada", según han explicado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico al periódico Mediterráneo.

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El conductor, mayor de edad, ha resultado herido leve y ha sido trasladado hasta el hospital de Sagunto.

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