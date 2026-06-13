Un motorista sale herido al chocar su Vespa con un coche en Castelló: triplicaba la tasa de alcohol permitida

Un hombre de 53 años ha resultado herido en un accidente de tráfico este sábado en Castelló. Se trata del conductor de una clásica moto Vespa que, al accidentarse, ha dejado marcas de sangre en el asfalto de la avenida Barcelona de la capital de la Plana.

La Policía Local ha añadido que el varón ha dado positivo en la prueba de alcoholemia que se le ha realizado. En concreto, ha dado un resultado de 0,76 mg/alcohol por litro de aire aspirado, lo cual triplica la tasa de alcohol permitida en este tipo de controles.

Los servicios sanitarios de la Conselleria de Sanitat han atendido al herido en el lugar del accidente y más tarde lo han trasladado al Hospital General de Castelló para que recibiese mayores cuidados.

Presunto delito contra la seguridad vial

El aviso se ha registrado a la 15.20 horas, cuando se ha recibido una llamada en la Sala CIMSE en la que se alertaba de un accidente de circulación entre el turismo y la motocicleta.

Varios efectivos de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar, han comprobado la veracidad de los hechos y han practicado las diligencias oportunas, que han finalizado con la instrucción de un atestado contra el varón herido por un presunto delito contra la seguridad vial.