Absuelta la mujer de Castellón acusada de fraude a la Seguridad Social y a Mapfre: su enfermedad es real

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón absolvió esta semana a una mujer de 53 años imputada por supuesto fraude por la Seguridad Social y por la aseguradora Mapfre. Se termina así una odisea judicial para esta mujer, a quien falsamente se acusó de fingir. Contrató varios seguros de vida en 2008 y 2009, enfermó en 2012 y quiso cobrar sus seguros en 2014, varios años después de firmarlos. Ella afirmó que los había contratado porque «no quería dejarle el muerto a la familia» si a ella le pasaba algo, y que acudió a los seguros después de que su marido sufriera un tumor cerebral.

El fallo, al que ha tenido acceso Mediterráneo, incluye afirmaciones que desacreditan las acusaciones del Estado y de la empresa, que insistían en que la mujer había fingido una enfermedad neurodegenerativa asociada a una fibromialgia.

Según la Tesorería General de la Seguridad Social y Mapfre, exageró la dolencia para percibir una prestación de gran invalidez (la TSGG le pedía que devolviera más de 80.000 euros) y para cobrar 200.000 euros de seguro. Eso aparte de la pena de prisión, porque reclamaban que estuviera nueve años entre rejas.

Multitud de informes

Pero el tribunal, en línea con la Fiscalía, aseveró que «en pocos juicios se ha contado con tantas periciales e informes médicos como el presente y hay un diagnóstico que todos comparten». En concreto, 21 informes de «médicos especialistas de la sanidad pública y de la sanidad privada» concluyeron que la enfermedad era real, mientras que solo un informe de una psiquiatra y un reumatólogo (contratados por Axa, que empezó este proceso pero que más tarde se desvinculó) indicaban que la mujer fingía.

La sentencia dice que el informe de esta psiquiatra es «arriesgado y falto de criterio profesional» y su conclusión «se hace muy a la ligera». «Es imposible concluir que la acusada simuló los síntomas», subraya el tribunal.

La defensa de la mujer, a cargo del letrado Lucas Boloix, incidió en que las sospechas del Estado y Mapfre eran infundadas, y convenció al tribunal. «No es que contrató el seguro hoy y al mes que viene se siente mal, es que pasaron tres años [hasta que enfermó]. Las acusaciones la han hecho pasar por un sufrimiento innecesario», dijo Boloix, quien remarcó que «está destrozada».

Le pusieron un detective

Axa, antes de salirse del procedimiento, llegó a ponerle un detective privado a esta mujer. El investigador la seguía hasta a pasear y concluyó que hacía vida normal.

«La enferemdad que padece no es de estar postrada en la cama, al contrario, se recomienda salir», responde la sentencia, que todavía se puede recurrir.