Denuncian el robo de objetos de recuerdo en el altar dedicado al copiloto fallecido en el Rallye de la Cerámica

Los amigos y conocidos del copiloto castellonense Samuel Ortiz, fallecido en el Rallye de la Cerámica a finales de mayo, alteraron este sábado de que desconocidos han robado presuntamente objetos que sus seres queridos habían colocado para homenajearlo en el pequeño altar que le habían colocado en el sitio del accidente, en la carretera CV-189 entre l'Alcora y Onda. Esta execrable falta de respeto en el lugar de recuerdo se produce mientras su hermano, Jordi Ortiz, se encuentra aún ingresado en el Hospital General de Castelló.

Según explica uno de sus amigos, Nico, a Mediterráneo, los supuestos ladrones se han llevado insignias de Honda que habían puesto allí para recordar a Samuel, pues esta era su marca favorita (el coche que conducían en el rallye era un Honda Civic SiR). Los presuntos autores del hurto incluso se han apropiado de un pequeño cochecito de juguete tipo Hot Weels, también Honda, que recordaba la pasión de Samuel por el automovilismo.

"El grupo está indignado, queremos que la gente se mentalice un poco y si da la casualidad de que alguien conoce a quien se haya llevado las cosas, que lo diga", lamenta Nico, quien se confiesa "molesto" poque el fallecimiento de Samuel es todavía muy reciente. "Es increíble", subraya.

Reclaman "sensatez"

Se dieron cuenta del hurto el viernes por la noche, cuando varias personas del grupo de amigos pasaron por el árbol donde están dispuestas las fotos y flores de Samuel, en la zona del fatal impacto durante el 36º Rallye de la Cerámica, que tras la tragedia se suspendió.

"Queremos que esto se visibilice, que haya conciencia y sensatez", añade Nico.

Jordi Ortiz sigue en el hospital

Mientras tanto, el grupo sigue a la espera de noticias sobre Jordi, quien se encontraba tras el accidente en la UCI del General y sigue ingresado.

"Hay que esperar, estamos todos a la espera de ver qué pasa, va todo muy lento", se limita a decir Nico, prudente por respeto a la familia y al herido.