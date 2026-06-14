Golpea con su coche a uno aparcado, le daña todo el lateral y se da a la fuga en Castellón
La Policía Local ha conseguido localizarle en la avenida del Puerto y ha instruido diligencias contra él
Un hombre ha sido interceptado por la Policía Local de Castelló este domingo en el Grau, después de haber dañado a un vehículo y haberse dado a la fuga.
Según han informado fuentes oficiales, el accidente se ha producido a las 18.15 horas cuando este conductor ha golpeado a otro turismo que estaba estacionado. Le ha dañado todo el lateral, con profundas marcas, y ha procedido a marcharse del lugar sin avisar a nadie del estropicio que había causado.
En ese momento, una patrulla del Grupo de Intervención y Respuesta de la Policía Local ha perseguido y localizado al varón que presuntamente había causado este incidente, que solo ha causado daños materiales. Han logrado parar al vehículo en la avenida del Puerto.
Triplicaba la tasa de alcohol
Los agentes le han realizado al conductor, un hombre de 50 años, la prueba de alcoholemia para determinar si el alcohol pudo haber jugado un factor en este accidente, y el resultado ha sido positivo: el hombre triplicaba la tasa permitida al dar 0,75 mg/alcohol por litro de aire espirado.
El equipo de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local ha instruido diligencias por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial al conductor del vehículo interceptado.
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