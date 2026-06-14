Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos

Como si del videojuego GTA se tratara, una mujer ha abierto la puerta de un coche en marcha y ha empezado a agredir presuntamente a la conductora en Almassora.

El ataque ha sido grabado por ciudadanos en un vídeo al cual ha tenido acceso Mediterráneo y que acompaña a esta noticia. Las posibles motivaciones que han llevado a esta joven a agredir a la otra persona se desconocen, así como si entre ellas hay algún tipo de relación.

La Policía Local de Almassora ha confirmado a este diario que ha intervenido en este incidente, pero por el momento no otorga más datos sobre el mismo.

Las imágenes muestran cómo la agresora abre la puerta y le proporciona una primera patada a la víctima, que se encontraba sentada en el asiento del conductor y que se ve sorprendida por la virulencia de las acometidas.

Intenta sacarla del vehículo

Inmediatamente después, la joven la coge del pelo y le da dos puñetazos en la cara para intentar sacarla del vehículo a la fuerza. Está a punto de conseguir su propósito, pero la víctima consigue resistir y permanecer dentro del turismo hasta que alguien acude a su rescate.

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Todo esto se produce en apenas diez segundos, momento en el que aparece un hombre que se interpone entre ambas y logra detener el incidente. Otro vecino de Almassora acude al momento y, entre los dos, sujetan a la agresora para que no retome su propósito inicial.