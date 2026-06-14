Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos
Varios vecinos han intervenido para detener a la joven que ha agredido a la otra mujer, sin que por el momento se conozcan las circunstancias de la pelea
Como si del videojuego GTA se tratara, una mujer ha abierto la puerta de un coche en marcha y ha empezado a agredir presuntamente a la conductora en Almassora.
El ataque ha sido grabado por ciudadanos en un vídeo al cual ha tenido acceso Mediterráneo y que acompaña a esta noticia. Las posibles motivaciones que han llevado a esta joven a agredir a la otra persona se desconocen, así como si entre ellas hay algún tipo de relación.
La Policía Local de Almassora ha confirmado a este diario que ha intervenido en este incidente, pero por el momento no otorga más datos sobre el mismo.
Las imágenes muestran cómo la agresora abre la puerta y le proporciona una primera patada a la víctima, que se encontraba sentada en el asiento del conductor y que se ve sorprendida por la virulencia de las acometidas.
Intenta sacarla del vehículo
Inmediatamente después, la joven la coge del pelo y le da dos puñetazos en la cara para intentar sacarla del vehículo a la fuerza. Está a punto de conseguir su propósito, pero la víctima consigue resistir y permanecer dentro del turismo hasta que alguien acude a su rescate.
Todo esto se produce en apenas diez segundos, momento en el que aparece un hombre que se interpone entre ambas y logra detener el incidente. Otro vecino de Almassora acude al momento y, entre los dos, sujetan a la agresora para que no retome su propósito inicial.
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