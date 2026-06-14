Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra apartamentos CastellónEntrevista Voulgaris (2ª parte)Ruta chiringuitosBenicàssimCalendario escolar CastellónAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos

Varios vecinos han intervenido para detener a la joven que ha agredido a la otra mujer, sin que por el momento se conozcan las circunstancias de la pelea

Agresión de una mujer a otra en Almassora

Agresión de una mujer a otra en Almassora

Redacción Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Como si del videojuego GTA se tratara, una mujer ha abierto la puerta de un coche en marcha y ha empezado a agredir presuntamente a la conductora en Almassora.

El ataque ha sido grabado por ciudadanos en un vídeo al cual ha tenido acceso Mediterráneo y que acompaña a esta noticia. Las posibles motivaciones que han llevado a esta joven a agredir a la otra persona se desconocen, así como si entre ellas hay algún tipo de relación.

La Policía Local de Almassora ha confirmado a este diario que ha intervenido en este incidente, pero por el momento no otorga más datos sobre el mismo.

Las imágenes muestran cómo la agresora abre la puerta y le proporciona una primera patada a la víctima, que se encontraba sentada en el asiento del conductor y que se ve sorprendida por la virulencia de las acometidas.

Intenta sacarla del vehículo

Inmediatamente después, la joven la coge del pelo y le da dos puñetazos en la cara para intentar sacarla del vehículo a la fuerza. Está a punto de conseguir su propósito, pero la víctima consigue resistir y permanecer dentro del turismo hasta que alguien acude a su rescate.

Noticias relacionadas

Todo esto se produce en apenas diez segundos, momento en el que aparece un hombre que se interpone entre ambas y logra detener el incidente. Otro vecino de Almassora acude al momento y, entre los dos, sujetan a la agresora para que no retome su propósito inicial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents