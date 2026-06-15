Accidente con dos vehículos implicados en la A-7 a la altura de Nules
El siniestro ha obligado a establecer un desvío total del tráfico por la CV-10 en dirección Barcelona
Un accidente registrado a primera hora de la mañana de este lunes en la A-7, en el enlace con la N-340 a la altura de Nules, ha obligado a establecer un desvío total del tráfico por la CV-10 en dirección Barcelona.
Dos vehículos implicados
Según se aprecia en las imágenes tomadas en el lugar del siniestro, el accidente podría haberse producido por un alcance entre dos vehículos. Uno de ellos presenta daños en la parte delantera, mientras que otro vehículo también se ha visto implicado en la incidencia.
Hasta el punto del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios, que han intervenido en la zona mientras se regulaba la circulación y se aseguraba el tramo afectado.
Por el momento, la Guardia Civil de Tráfico no ha confirmado si hay personas heridas como consecuencia del siniestro.
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