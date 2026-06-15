Detenidos dos jóvenes por robar a nueve ancianas en Castelló tras arrastrarlas antes de huir en patinete

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de 19 y 20 años como presuntos autores de la comisión de nueve robos con violencia perpetrados en los meses de abril y mayo a mujeres de avanzada edad en Castelló, a las que supuestamente causaban lesiones antes de huir en patinete, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los autores sustrajeron a las víctimas sus collares de oro mediante el procedimiento del 'tirón', las arrastraron por el suelo y les provocaron graves lesiones.

Los autores elegían a sus víctimas, todas ellas mujeres de avanzada edad, aprovechando sus circunstancias particulares que las convertían en personas especialmente indefensas y vulnerables. Los detenidos se valían de la utilización de un patinete eléctrico para huir tras perpetrar los robos en Castelló.

El 'modus operandi' consistía en realizar un fuerte tirón del collar que las víctimas portaban, las cuales caían al suelo y eran arrastradas hasta conseguir sustraer las cadenas de oro o joya, lo que ocasionaba lesiones de considerable gravedad, tales como fracturas de varias costillas, clavícula, muñecas u hombro.

La investigación dio comienzo al tener conocimiento los agentes de varios casos de robo con violencia a mujeres de avanzada edad cuyo 'modus operandi' era muy similar. Tras numerosas pesquisas, los investigadores lograron identificar a los supuestos autores, así como a las personas que les ayudaron a beneficiarse de los efectos sustraídos, facilitando su venta.

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Se consiguió recuperar gran parte de las joyas sustraídas, las cuales fueron devueltas a sus dueñas. Los detenidos, con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial, y se ha decretado su ingreso en prisión.