Fiscalía pide 17 años de prisión a un hombre por una agresión sexual a una mujer con discapacidad psíquica en Castellón

Un hombre se sentará el lunes, 15 de junio, en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. La Fiscalía castellonense pide para él un total de 17 años de prisión por varios delitos que supuestamente cometió contra una mujer con discapacidad psíquica, quien en el momento de los hechos era su pareja sentimental.

En concreto, el Ministerio Público reclama 15 años de prisión para este varón por una preunta agresión sexual, un año de prisión por un supuesto delito continuado de amenazas, otro año más de prisión por un supuesto delito de lesiones; y una pena menor de localización permanente de 30 días por un último delito de vejaciones injustas. La víctima reclama además 10.000 euros por el daño moral causado por todos estos que afirma haber sufrido por parte de quien era su pareja. Asimismo, pide 500 euros por el daño físico que le propinió en una ocasión.

El varón la creía de su posesión

Los hechos sobre los cual la Sala deberá dictar sentencia ocurrieron el 8 de septiembre de 2024. El procesado, aprovechándose de la minusvalía psíquica que presentaba su pareja, se fue colocando durante los tres años que duró la relación sentimental «en una posición de dominación sobre ella, creyéndola una de sus posesiones», según la Fiscalía. Él, así pues, la dominaba y la anulaba, considera el Ministerio Público Fiscal.

El hombre, de nacionalidad rumana y residente legal en España, el día de autos, la insultó cuando llegó a su casa a visitarlo, puesto que no vivían juntos. La vejó porque, tal y como dice el fiscal, estaba «movido por los celos». Después de insultarla, el varón le ordenó a la víctima que tuvieran relaciones sexuales. «Orden que ella comprendió y sumisa, dado el estado exaltado de él, se quitó la ropa», se afirma concretamente en el escrito de acusación.

Paralizada

El procesado la habría empujado entonces contra la cama, la volvió a vejar verbalmente, y acto seguido le levantó las piernas para comenzar a penetrarla. Ella le pidió que la dejara, que estaba cansada. Pero él, aseguró ella al poner la denuncia, hizo caso omiso a sus súplicas y siguió con la agresión sexual. Durante el transcurso de la misma, además, le propinó un bofetón. Ella trató de apartarse y él la cogió de los pelos y de las muñecas. Ella quedó paralizada hasta que él consideró terminada la violación y la echó inmediatamente de la casa.

La mujer sufrió varias lesiones acreditadas por los servicios sanitarios. En esta causa ocurrida en un municipio de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para proteger la identidad de la víctima concurre la circunstancia agravante de género.