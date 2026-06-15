La Policía Nacional detecta en Castelló una nueva tendencia delictiva: ladrones en patinete que van a por mujeres de avanzada edad

Los ladrones montados en patinetes que utilizan el hecho de estar 'motorizados' para cometer sus robos están presentes en Castelló. Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos varones de 19 y 20 años como presuntos autores de la comisión de nueve robos con violencia, perpetrados en los meses de abril y mayo a mujeres de avanzada edad, completamente indefensas ante estos jóvenes que deciden atacarlas con un vehículo en marcha. Algunas de las lesiones registradas son graves.

Los autores, según han dicho las fuentes este lunes, sustrajeron a las víctimas sus collares de oro mediante el procedimiento el tirón, arrastrando a las mismas por el suelo, provocándoles graves lesiones. El hecho de que las agresiones se cometieran sobre los patinetes, una práctica común en otras partes del mundo desde hace décadas, cambiando los patinetes por las tradicionales motos, añade un factor más a la hora de tener cuidado en las calles debido a la rapidez con la que estos delitos se pueden cometer.

Prisión para los dos

Un juez ha decretado ya el ingreso en prisión de estos dos jóvenes acusados de los presuntos robos.

Los autores elegían a sus víctimas, todas ellas mujeres de avanzada edad, aprovechando sus circunstancias particulares que las convertían en personas especialmente indefensas y vulnerables. Los detenidos actuaban en Castellón y se valían de la utilización de un patinete eléctrico para huir tras perpetrar los robos.

Los autores elegían a sus víctimas, todas ellas mujeres de avanzada edad, aprovechando sus circunstancias particulares que las convertían en personas especialmente indefensas y vulnerables.

Costillas y clavículas rotas

El modus operandi consistía en realizar un fuerte tirón del collar que las víctimas portaban, cayendo estas al suelo y siendo arrastradas hasta conseguir sustraer las cadenas de oro o joya, lo que ocasionaba lesiones de considerable gravedad, tales como fracturas de varias costillas, clavícula, muñecas u hombro.

La virulencia de las lesiones puede ser resultado de la fuerza de los patinetes al cometerse los robos, si bien este extremo no está confirmado por la policía.

La investigación dio comienzo al tener conocimiento los agentes de varios casos de robo con violencia a mujeres de avanzada edad cuyo modus operandi era muy similar.

Recuperación de joyas

Tras numerosas pesquisas, los investigadores lograron identificar a los autores, así como a las personas que les ayudaron a beneficiarse de los efectos sustraídos, facilitando su venta.

Destacar que se consiguió recuperar gran parte de las joyas sustraídas, las cuales fueron devueltas a sus legítimas dueñas.

Los detenidos con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial, decretando dicha autoridad, su ingreso en prisión.