Tres heridos graves en una colisión frontal en la N-340 en Castelló

Tres personas han resultado heridas graves este lunes tras una colisión frontal registrada en la N-340, a la altura del Hospital de la Magdalena en Castelló, en el punto kilométrico 975.

El accidente ha movilizado a los servicios de emergencia, que se han desplazado hasta el lugar para atender a los afectados. Como consecuencia del fuerte impacto, tres personas han sufrido heridas de gravedad.

Dos de los heridos han sido trasladados al Hospital General Universitario de Castellón, mientras que una tercera persona ha sido evacuada al Hospital de la Plana, donde han quedado ingresados para recibir atención médica.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el siniestro ni sobre la identidad de las personas implicadas.

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