Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: "Todo viene de atrás"

El incidente de Almassora en el cual una mujer presuntamente agredió a otra abriéndole la puerta de su coche y pegándole, publicado este domingo por Mediterráneo, se ha saldado con dos denuncias cruzadas ante la Guardia Civil: una de ellas la ha realizado la mujer que en el vídeo grabado por vecinos parece ser la única atacante; mientras que otra denuncia ha sido interpuesta por la conductora del coche, a quien en el vídeo se ve recibiendo puñetazos y tirones de pelo.

Así pues, fuentes de la Benemérita inciden este lunes en que las dos se han denunciado, puesto que la mujer que aparece como agresora también asegura tener motivos para hacerlo. Las mismas fuentes afirman que se trata de un asunto personal que ya viene de atrás. Ambas protagonistas del suceso se conocían y han tenido "incidentes previos" que condujeron al estallido de violencia que el domingo dio la vuelta a la provincia.

En un primer momento, quien intervino en el suceso es la Policía Local de Almassora, quien confirmó los hechos pero que a partir de este lunes ya no realizará más declaraciones, según han indicado a este diario.

Episodio de violencia

Las imágenes muestran cómo la agresora abre la puerta y le proporciona una primera patada a la víctima, que se encontraba sentada en el asiento del conductor y que se ve sorprendida.

Inmediatamente después, la joven la coge del pelo y le da dos puñetazos en la cara para intentar sacarla del vehículo a la fuerza. Está a punto de conseguir su propósito, pero la víctima consigue resistir y permanecer dentro del turismo hasta que alguien acude a su rescate.

Todo esto se produce en apenas diez segundos, momento en el que aparece un hombre que se interpone entre ambas y logra detener el incidente. Otro vecino de Almassora acude al momento y, entre los dos, sujetan a la agresora.