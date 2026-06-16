La desolación de una joven de Burriana al ver que le roban la moto un mes después de comprarla: "Si alguien sabe algo, que informe"

Alma Aroa Bustos, una joven residente en la zona del puerto de Burriana, compró hace un mes el ciclomotor de sus sueños, una Rieju MRT Black, un modelo inspirado en el motocross y que apasionaba. Era su primer vehículo, pues aún es menor de edad, y se había sacado el carnet a propósito para poder hacerse con ella. Toda esa ilusión se fue por tierra cuando este domingo bajó a pasear al perro y se encontró con que la Rieju no estaba aparcada donde la había dejado, frente a su casa. Alguien presuntamente la había robado.

Según han explicado desde su familia este lunes a Mediterráneo después de interponer la preceptiva denuncia ante la Guardia Civil, se trata de una moto valorada en unos 3.000 euros que "con mucho esfuerzo" Alma Aroa y su madre habían logrado sacar del concesionario. "Y al final, mira lo que le han hecho... Es extraño porque aquí en el puerto no suele haber robos. Estaba bien aparcada en el sitio donde la deja siempre", lamenta la familia de la adolescente.

La Guardia Civil ya investiga estos hechos para tratar de dar con el presunto autor o autora de los mismos. La familia de la afectada ha pedido a los vecinos de Burriana y del resto de la provincia que "si saben cualquier información sobre la moto, que lo digan a las autoridades".

Recompensa por devolverla

La moto tiene como detalles característicos que sus horquillas de atrás son plateadas (en vez de doradas, como suele ser habitual en el modelo) y que está más pegada al suelo de lo normal pues está hecha a medida de la conductora. Por otro lado, la matrícula es C8651BWX (la placa es amarilla, pues es un ciclomotor).

La familia ha realizado incluso un llamamiento a quien la haya robado a que la devuelva a cambio de "una recompensa" establecida en base a lo rápido que la entreguen a su legítima propietaria.