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Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló

Un accidente, causa del fallecimiento

Imagen aérea del hotel RH Silene &amp; Spa, ubicado del Grau de la capital de la Plana, tras su reforma integral.

Imagen aérea del hotel RH Silene & Spa, ubicado del Grau de la capital de la Plana, tras su reforma integral. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

Castellón

Un hombre de 42 años falleció ayer en las instalaciones del hotel Silene del Grau de Castelló.

Al parecer, el siniestro mortal se debió a un accidente, sin ninguna otra persona implicada. Según ha podido saber Mediterráneo, la víctima se dio un golpe en el baño.

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