Sorprenden a un conductor de patinete que podía alcanzar los 65 km/h en el centro de Castelló

La Policía Local de Castelló ha denunciado al conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) que circulaba en pleno centro de la ciudad con un aparato cuyas características técnicas le permitían alcanzar una velocidad máxima de hasta 65 kilómetros por hora.

Los hechos se produjeron durante un control de vigilancia y seguridad vial realizado por los agentes, que detectaron que el vehículo superaba ampliamente los límites establecidos para este tipo de medios de transporte.

Normativa vigente

Desde la Policía Local recuerdan que los VMP deben ajustarse a la normativa vigente y no pueden exceder las velocidades autorizadas. Asimismo, advierten de que circular con vehículos modificados o que no cumplen las especificaciones legales supone un riesgo para la seguridad vial y puede conllevar sanciones.

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La actuación se enmarca en las labores de control que la Policía Local lleva a cabo para garantizar una circulación segura y prevenir conductas que puedan poner en peligro tanto a los propios usuarios de estos vehículos como al resto de personas que transitan por la vía pública.