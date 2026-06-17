Conmoción en el barrio de Castelló donde descubrieron un cadáver en el congelador

La noticia del hallazgo de un cadáver en el congelador de una vivienda de la plaza Pintor Sorolla de Castelló ha causado conmoción en el vecindario. La presencia de coches patrulla del Cuerpo Nacional de Policía estacionados en las inmediaciones del edificio y un despliegue de medios de comunicación sorprendía este miércoles a muchos viandantes y residentes en esta zona situada en las inmediaciones del centro de salud del mismo nombre y a medio camino entre el Corte Inglés y la estación de Castelló. El suceso era tema de conversación en los bares de la plaza, así como en los negocios de los alrededores.

Así vecinos del barrio aseguraban que sobre las seis o siete y media fueron los bomberos a proceder a la apertura del piso donde presuntamente fue hallado el cadáver.

"Entre los vecinos me han ido contando que estaba la secreta por el barrio, investigando un caso anterior y que se han encontrado este, que estaba el cuerpo descuartizado en el frigorífico. Me han dicho ¿te has enterado?", señalaba la encargada de un negocio, que añadía que "suele ser un barrio bastante tranquilo, esto nunca lo había oído".

"Yo vivo enfrente. Anoche sobre las 2.00 estaba el coche de la Policía Nacional. Pero no me he enterado de nada. He visto que al pasar por allí había cámaras", señalaba una vecina, que remachaba: "No te puedes fiar de nadie, madre mía".

Agentes entrando en el portal de la vivienda. / ERIK PRADAS

Un vecino señalaba que "llevaba poco tiempo aquí, no lo conocía", explicaba. "Morir gente, han muerto aquí dos mujeres de mayor edad. Yo soy de los más mayores, los demás son más jóvenes. Él que sea yo creo que ha entrado a robar a esta persona", apuntaba otro vecino.

Una joven explicaba que la finca tiene muchos pisos en alquiler, con lo que hay mucho trasiego de personas, mientras que un grupo de estudiantes aseguraba no conocer a la persona que vivía en el piso.

Entre rumores y conversaciones una de las versiones que circulaba era que y la víctima habría sido "descuartizada y lo que ha sobrado lo han ido tirando por los otros contenedores, no sé si será verdad o mentira porque aquí cada uno dice una cosa", apuntaba la encargada de un local.

"No sabemos nada. Nos hemos quedado de piedra", eran de los comentarios más repetidos, mientras que otros insistían en haber visto varias dotaciones de Cuerpo Nacional de Policía, así como el juzgado.