Detenido en Benicàssim un hombre reclamado por Francia por un presunto asesinato
Las autoridades judiciales francesas habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega contra el arrestado
La Guardia Civil ha detenido en Benicàssim a un ciudadano francés sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega, emitida por las autoridades judiciales de Francia por su presunta participación en un delito de asesinato.
La actuación comenzó después de que los agentes recibieran una alerta sobre la posible presencia en España de una persona presuntamente implicada en un asesinato cometido con arma de fuego y relacionado con delitos de tráfico de drogas.
A partir de esta información, la Guardia Civil inició diferentes tareas de investigación con el objetivo de localizar al sospechoso. Los agentes llevaron a cabo labores de vigilancia y un seguimiento discreto para determinar el lugar en el que se encontraba escondido.
Las pesquisas permitieron identificar y localizar al reclamado en un apartamento turístico de Benicàssim, donde permanecía fugado. Finalmente, el pasado 10 de junio, los agentes procedieron a su detención.
La rapidez de la actuación policial resultó clave para localizar y arrestar al hombre, que estaba siendo buscado por las autoridades judiciales francesas por su presunta participación en el crimen.
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