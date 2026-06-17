La Policía prosigue el registro del piso donde encontró un cadáver en un congelador

La investigación sobre el cadáver hallado el martes en una vivienda de la plaza Pintor Sorolla de Castelló continúa este miércoles con nuevas actuaciones policiales en el inmueble.

Las imágenes captadas durante la mañana muestran la actividad de los agentes en el edificio donde se produjo el hallazgo que ha conmocionado a Castelló. El piso permanece bajo el foco de las pesquisas mientras los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar a la víctima.

El cuerpo sin vida fue localizado durante un registro policial efectuado en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual. A partir de ese momento, la Policía Judicial, la Policía Científica y la UFAM asumieron unas diligencias que siguen abiertas.

Mientras tanto, los especialistas continúan recopilando indicios y analizando el contenido de la vivienda, considerada una pieza clave para reconstruir lo ocurrido y determinar la relación entre la víctima y el hombre detenido horas después en Peñíscola.

Investigado por una denuncia por una agresión sexual

Segun ha podido saber este diario de fuentes fidedignas, todo comenzó cuando una mujer joven, de unos 20 años y origen asiático, denunció haber sufrido una violacion en un domicilio. La víctima trabajaba como limpiadora en la vivienda y mientras realizaba sus labores, fue amenazada con un cuchillo por parte de su empleador. El hombre la obligó a realizar todo tipo de prácticas sexuales, estando la joven aterrada y teniendo por su vida.

Tras la agresión, la mujer logró escapar de la casa, convenciendo al ahora detenido de que no diría nada a nadie. Una vez en la calle, fue en busca de su pareja y le contó lo sucedido. Ambos se personaron en el Hospital Provincial de Castellón y relataron la violacion, dándose así inicio a la investigación con el aviso a la Policía Nacional.

Como ha podido saber este diario, agentes de la comisaría provincial se personaron en el inmueble de la violación, al que lograron acceder con una orden judicial. Sin embargo, no obtuvieron la colaboración del detenido y tuvieron que echar la puerta abajo.

Noticias relacionadas

Una vez en el interior del piso de la plaza pintor sorolla de la capital, los efectivos policiales registraron el inmueble. Fue entonces cuando, dentro de un congelador, hallaron los restos mortales de una tercera persona. En estos momentos, tres unidades de la comisaría provincial, UFAM, UDEV y Policía Científica, trabajan en el caso de forma incansable para intentar conocer la identidad del asesinado, que es un varón. Por lo que respecta al detenido, como ha avanzado en exclusiva Mediterráneo, fue arrestado en Peñíscola este martes por la noche.