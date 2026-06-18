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Accidente entre dos camiones en la AP-7 en Castellón

Según las primeras informaciones facilitadas por los bomberos, hay personas atrapadas

Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico.

Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Redacción

Redacción

Los servicios de emergencia se han movilizado este jueves tras registrarse un accidente de tráfico en la AP-7, sentido Vinaròs, a la altura de Santa Magdalena de Polpís, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

En el siniestro se han visto implicados dos camiones articulados y, según las primeras informaciones facilitadas por los bomberos, hay personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Baix Maestrat y Plana Alta, que trabajan en las labores de rescate y atención a los afectados.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el número de heridos ni sobre el alcance del accidente.

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