Cae un grupo criminal especializado en robos en áreas de servicio de la AP-7 en Castellón

La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos en la AP-7, además han sido detenidos cuatro varones de edades comprendidas entre los 35 y 45 años, a los cuales se les atribuyen dos delitos de robo con violencia e intimidación, 16 robos con fuerza en interior de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La actuación se enmarca en la denominada Operación Apertura iniciada a principios del año en curso, ante el notable incremento de robos registrados en diferentes áreas de servicio de la autopista AP-7 a su paso por las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.

Modus Operandi

En el transcurso de las investigaciones se pudo constatar que los integrantes del grupo delictivo contaban con medios y capacidad suficiente para desplazarse en una misma noche por distintos puntos de la AP-7, utilizando dos vehículos, uno de ellos alquilado para uso diario y otro para llevar a cabo los ilícitos penales, constando la titularidad de los turismos a nombre de terceras personas, con fin de evadir las investigaciones de los agentes.

Uno de los detenidos en la 'Operación Apertura' / GC

Además, se pudo determinar que los miembros del grupo actuaban de manera perfectamente coordinada, accediendo previamente a las áreas de servicio para comprobar la ausencia de presencia policial y seleccionar posibles objetivos informando posteriormente al resto de los integrantes la posibilidad de actuar y consumar el hecho delictivo de forma segura.

Para cometer los robos utilizaban pequeños objetos contundentes, principalmente fragmentos de bujía, con los que fracturaban de un solo golpe las ventanillas de los vehículos. De esta forma lograban acceder rápidamente al interior y sustraer efectos personales, llegando incluso en alguna ocasión a emplear la violencia con sus víctimas.

Como resultado de la operación se practicaron dos registros domiciliarios en Torrevieja previa autorización de la Autoridad Judicial, recuperando joyas, dinero de distintos países y diversos objetos procedentes de los robos investigados, además se incautaron dos vehículos de alta gama.

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Asimismo, en los vehículos utilizados por los presuntos autores se intervinieron guantes, linternas, navajas, destornilladores, un spray de defensa, una bujía y dos palos de golf empleados para la comisión de los ilícitos penales. Las diligencias han sido instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y Guardia Civil de Burriana.