El detenido por el caso del cadáver en el congelador pasará a disposición judicial en las próximas horas

Continúa la expectación en torno al caso del cadáver hallado en un congelador en una vivienda de Castelló. Según ha podido saber este diario, está previsto que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas después de que fuera detenido el martes en casa de su madre, en Peñíscola. Agentes de la Guardia Civil colaboraron en el arresto, después de que el Cuerpo Nacional de Policía pidiera su apoyo. Al lugar, también se desplazó sobre las 20.00 horas una unidad del SAMU, que atendió al varón, de 39 años, y posteriormente realizó su traslado al Hospital Comarcal de Vinaròs.

El detenido fue posteriormente trasladado a Castellón, donde permanece en el calabozo del Cuerpo Nacional de Policía. La puesta a disposición judicial podría tener lugar este mismo jueves a última hora o el viernes, dependiendo de cómo avancen las pesquisas del grupo de investigación, pendiente también de los resultados de la autopsia del cadáver en el Instituto de Medicina Legal. Algunas fuentes han planteado que a lo largo del día se haría una reconstrucción en el domicilio donde fue hallado el cadáver y donde, presuntamente, pudo tener lugar la agresión sexual denunciada por la trabajadora del hogar asiática que permitió destapar el caso.

Los vecinos lo veían durmiendo en el balcón

Entre tanto en el barrio continúa conmocionado por el caso y el despliegue generado. Una vecina señala que el martes vio a los bomberos con el maletín de herramientas. "Yo pensé, pues algo que ha pasado, pero luego cuando salieron todos esos policías, yo digo, 'Uy'. Y luego vimos a la científica", señalaba una vecina. Respecto a los vecinos del sexto D, donde fue localizado el cadáver, el comentario más repetido es "no le pongo cara". "A lo mejor ha bajado a tomarse algo o a comprar y lo habremos visto, pero es que ahora no se le no se le pone cara ni al hombre mayor ni al otro", señalaba una vecina. "Nosotros conocemos a muchísima gente que vive ahí en la finca esa. A lo mejor si no bajas aquí, como todos los días hacemos. Si no te relacionas, es complicado, porque aquí normalmente bajamos siempre la misma gente. A lo mejor te quedas con la cara, pero si el muchacho no bajaba aquí ni nada, pues no lo conoces", reflejaba otro testimonio. No obstante, sí que señalaba una persona respecto al varón ahora detenido-- "que los vecinos decían que dormía en el balcón". "Lo único que en todo la el vecindario coincide es que no se habían cruzado nunca con ellos, que era muy reservado. No sé si es que el hombre trabajaba otras horas o no trabajaba y salía. Tendría unos 40 años", comenta. Esta persona señala que llevaban viviendo allí unos 8 meses y el piso había sido alquilado por una inmobiliaria, pero que tampoco tenían constancia de que ahí viviera una persona mayor. "Esporádicamente. Oían ruidos, veían luz, como que vivía gente, pero nada más.

Por su parte, una mujer que trabaja en el edificio señalaba que es una finca en la que hay muchos propietarios y pocos alquilados y que conocía a los inquilinos que vivían anteriormente. De hecho, apunta: "Yo me pensaba que estaba hasta vacío el piso. Imagínate. Ni he visto a nadie que diga esta cara. No te llama la atención tampoco", reflejaba.