La Policía Local salva la vida a un vecino que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Burriana

La Policía Local de Burriana ha logrado salvar la vida a un vecino del municipio que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La rapidez de la intervención y la utilización de un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA), con el que estaba equipada la patrulla, resultaron fundamentales para mantenerlo con vida.

La actuación comenzó después de que la central de servicios recibiera un aviso. Ante la gravedad de la situación, varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos con la máxima urgencia.

En apenas unos minutos, la primera patrulla llegó a la vivienda y encontró a un hombre tendido sobre una cama, inconsciente, sin responder a estímulos y con una necesidad inmediata de asistencia vital.

Los agentes iniciaron las maniobras de reanimación

Ante el estado del paciente, los policías comenzaron las maniobras de soporte vital básico. Para poder actuar sobre una superficie firme, bajaron cuidadosamente al hombre al suelo de la habitación.

Mientras algunos de los efectivos preparaban el dispositivo DESA y colocaban los electrodos, otro agente inició inmediatamente las maniobras de Reanimación Cardio pulmonarr (RCP), siguiendo los protocolos establecidos.

Pocos minutos después, el desfibrilador quedó conectado y su análisis automático indicó que era necesario realizar una descarga eléctrica. La descarga fue administrada un minuto más tarde, mientras los agentes continuaban en todo momento con el masaje cardíaco.

Posteriormente, una nueva dotación policial se incorporó a la intervención para colaborar en la ventilación del paciente mediante un dispositivo manual utilizado durante las tareas de reanimación.

El desfibrilador indicó una segunda descarga

Tan solo cinco minutos después de la llegada de la primera patrulla se incorporó al operativo una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Sus sanitarios continuaron las maniobras de asistencia junto con los agentes de la Policía Local.

Durante la intervención, el DESA realizó un nuevo análisis del ritmo cardíaco y volvió a indicar la necesidad de aplicar una segunda descarga eléctrica.

Más tarde, el personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) se presentó en la vivienda. Tras examinar al paciente, los facultativos confirmaron que había recuperado las constantes vitales y que la parada cardiorrespiratoria había sido revertida.

Trasladado al Hospital General de Castellón

Finalmente, una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) llegó al lugar para prestar asistencia médica avanzada. A las 17.35 horas, el afectado fue trasladado al Hospital General de Castellón.

Según confirmaron las autoridades sanitarias, el paciente había sufrido una fibrilación ventricular como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

Una vez finalizada la intervención, los médicos del PAC y del SAMU felicitaron formalmente a los agentes que participaron en la actuación. Los profesionales sanitarios destacaron que la rapidez de la respuesta policial y el uso temprano del desfibrilador fueron factores decisivos para la supervivencia del vecino.

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El alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer, ha puesto en valor y ha agradecido “la excelente y rigurosa intervención de los agentes de la Policía Local, cuya profesionalidad, rapidez y templanza en los momentos más críticos han logrado salvar la vida de este vecino de Burriana. Este suceso demuestra, una vez más, la importancia vital de contar con una plantilla policial excelentemente formada en técnicas de primeros auxilios y dotada con los recursos técnicos necesarios, como los desfibriladores móviles, que dotan a la policía de herramientas eficaces para la primera asistencia ante emergencias sanitarias de extrema gravedad", ha valorado Monferrer.