Caso del cadáver del congelador de Castelló
Asisten a un hombre tras un accidente laboral en Orpesa
La víctima ha sido trasladada al hospital
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Agentes de la Policía Local de Orpesa han intervenido este viernes por la mañana en un accidente laboral ocurrido en la localidad. Según han informado, un operario ha quedado parcialmente sepultado en el interior de una zanja de alrededor de 2 metros de profundidad. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios del SAMU, que han trabajado de forma coordinada para asistir al trabajador y garantizar su evacuación en condiciones de seguridad.
Tras ser atendido en el lugar, el operario ha sido trasladado al hospital para una valoración médica más exhaustiva.
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