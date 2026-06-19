Asisten a un hombre tras un accidente laboral en Orpesa

Agentes de la Policía Local de Orpesa han intervenido este viernes por la mañana en un accidente laboral ocurrido en la localidad. Según han informado, un operario ha quedado parcialmente sepultado en el interior de una zanja de alrededor de 2 metros de profundidad. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios del SAMU, que han trabajado de forma coordinada para asistir al trabajador y garantizar su evacuación en condiciones de seguridad.

Intervención por accidente laboral en Orpesa. / POLICIA LOCAL

Tras ser atendido en el lugar, el operario ha sido trasladado al hospital para una valoración médica más exhaustiva.